Furto e detenzione di droga. Arrestato un 55enne di Partinico

11/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato arrestato un 55enne di Partinico per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri locali insieme al nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e ai tecnici specializzati dell’Enel hanno portato avanti un’operazione coordinata. La finalità è di contrastare lo spaccio di droga e degli illeciti contro il patrimonio. Con particolare attenzione alla prevenzione alla piaga dei furti di energia elettrica.

Perquisizione personale e domiciliare

L’uomo, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana, già frazionata in 19 dosi pronte per l’immissione sul mercato. Oltre a un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Le attività di controllo, estese anche alla verifica delle utenze domestiche, hanno permesso di accertare il furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete pubblica. Per tale violazione, oltre all’arrestato, è stata deferita in stato di libertà una donna di 45 anni, anch’essa residente a Partinico. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto. Il 55enne è stato condotto presso la casa circondariale Lo Russo – Pagliarelli di Palermo.

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