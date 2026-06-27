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Furto nella cattedrale di San Demetrio a Piana degli Albanesi: denunciato 56enne

27/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I militari della stazione di Piana degli Albanesi hanno denunciato in stato di libertà un 56enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto aggravato. L’attività investigativa è scaturita da un episodio avvenuto all’interno della cattedrale di San Demetrio Megalomartire, dove sarebbero state forzate due cassette delle offerte. Un impulso decisivo alle indagini è arrivato dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, insieme allo scambio informativo con altri reparti dell’Arma impegnati nella ricostruzione di episodi analoghi.

L’identificazione del presunto autore

Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto e identificare l’uomo, che avrebbe agito approfittando dell’orario di apertura al pubblico e dell’assenza di personale addetto alla vigilanza. Secondo quanto ricostruito, il 56enne avrebbe forzato le cassette in legno destinate alle offerte utilizzando un corpo contundente, riuscendo ad asportare una somma di circa 150 euro, prima di allontanarsi. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

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