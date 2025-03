Bronte: ruba a casa dell’ex che la denuncia, ma il nuovo compagno lo minaccia con una pistola

Foto generata con Ai

Tutto è partito dalla denuncia di un 41enne di Bronte, nel Catanese. L’uomo, infatti, ha raccontato ai carabinieri che, rientrando nel suo appartamento intorno alle 2 di notte, ha trovato la sua ex fidanzata 28enne intenta a portare via più di 1000 euro dalla cassaforte, un tablet e un cellulare. La donna, però, sarebbe riuscita a saltare dal balcone al piano terra e a scappare a piedi per le vie del paese. Durante il breve inseguimento, inoltre, il 41enne si è anche reso conto che la ragazza avrebbe avuto come complice il nuovo convivente 63enne.

Non riuscendo a raggiungerli, l’uomo ha deciso di andare a casa del 63enne – dove i due convivono da qualche tempo – che, però, lo avrebbe minacciato con una pistola. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato un proiettile calibro 6,35, nascosto in un barattolo in cucina. Appoggiato su un mensola, poi, i militari hanno notato il cellulare rubato poco prima al 41enne. Inoltre, è stato scoperto che il 63enne era allacciato abusivamente alla corrente. L’uomo è stato denunciato per furto di energia elettrica, la 28enne per furto in abitazione ed entrambi per detenzione abusiva di munizionamento.