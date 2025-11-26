Foto di Guoping Lu

Guardia giurata si distrae per scattare una foto: sparisce il borsello con dentro la pistola

26/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Lascia incustodito per alcuni istanti il borsello, con dentro una pistola, e glielo rubano. Un attimo di distrazione è bastato per trasformare una semplice passeggiata notturna nel centro di Palermo in un caso delicato di sicurezza pubblica. La scorsa notte una pistola è stata rubata a una guardia giurata originaria dell’Emilia Romagna, in città per qualche giorno di vacanza, mentre si trovava in via Maqueda.

Il borsello, la pistola rubata e le indagini dei carabinieri

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe appoggiato per pochi istanti il marsupio a terra per scattare alcune foto. Un giovane, notata la scena, lo avrebbe afferrato di soppiatto fuggendo tra i vicoli del centro storico. Dopo la denuncia, i carabinieri sono riusciti a ritrovare il borsello, ma della pistola nessuna traccia. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona per provare a identificare il ladro e ricostruire ogni fase del furto.

