Ruba un autocarro per rubare uno scooter: arrestato un 20enne a Cefalù

Un palermitano di 20 anni residente a Carini (in provincia di Palermo), già noto alle forze di polizia, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Dopo una segnalazione da parte di un cittadino al numero unico per le emergenze (112), i carabinieri sono intervenuti a Cefalù dove il giovane stava portando via un autocarro Piaggio Porter. La descrizione dell’autore del furto, del mezzo e l’indicazione della via di fuga, ha permesso ai militari di intercettare il veicolo poco distante, lungo la strada statale 113 in direzione di Palermo.

L’indagato alla guida del veicolo, accortosi della presenza delle pattuglie, ha aumentato la velocità per fare perdere le proprie tracce ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato. Durante le operazioni, i militari si sono accorti della presenza di uno scooter Honda Sh coperto da un telo e caricato sul pianale del Piaggio Porter. I successivi accertamenti hanno fatto emergere non solo il furto dell’autocarro ma anche dello scooter che il 20enne prima di allontanarsi dalla piccola cittadina normanna, aveva asportato. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e applicato all’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Carini e di presentazione alla polizia giudiziaria.