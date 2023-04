Si finge rider della pizza per scassinare una casa. Dopo il furto, va a bere una birra al chiosco

È entrato in una palazzina in viale Mario Rapisardi a Catania fingendosi un rider al lavoro per consegnare una pizza a un condomino. Una volta dentro lo stabile, però, il 34enne ha scassinato la porta di un’abitazione e ha portato via oggetti per un valore complessivo di oltre 6000 euro. A incastrarlo, oltre alle testimonianze della vittima – che non si trovava in casa al momento del furto – e ad altri vicini di casa, sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. L’episodio si è verificato nel mese di novembre, adesso il 34enne è finito agli arresti domiciliari. Nei video, nonostante fosse notte, si vede l’uomo entrare e uscire dal portone della palazzina portandosi dietro apparecchi elettronici, argenteria e bigiotteria sottratta dall’appartamento al secondo piano. Oggetti che, nel corso delle indagini, in parte sono stati ritrovati proprio a casa del 34enne.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dopo questo primo episodio, l’uomo avrebbe riprovato a mettere in pratica un altro furto sempre nello stesso stabile e sempre con le stesse modalità. Un intento che non sarebbe stato portato a termine solo perché l’appartamento era vuoto e in fase di ristrutturazione. Tra l’altro, dalle indagini, è emerso che dopo avere messo a segno il primo furto, l’uomo sarebbe andato in un chiosco della zona per bere una birra. Solo dopo avere consumato tranquillamente la bevanda, il 34enne si sarebbe allontanato dalla zona.