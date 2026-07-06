La polizia di Stato di Ragusa ha arrestato in flagranza due uomini, di 38 e 22 anni, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato in abitazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile della questura di Ragusa, che nel corso delle indagini hanno recuperato 7mila euro in contanti e numerosi gioielli in oro, successivamente sottoposti a sequestro.

Due donne denunciate

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nell’ambito della stessa attività investigativa sono state inoltre denunciate in stato di libertà due donne, di 55 e 24 anni, ritenute coinvolte nella vicenda.