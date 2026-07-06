Furto in abitazione a Ragusa, due arresti: recuperati 7mila euro e gioielli in oro

06/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Stato di Ragusa ha arrestato in flagranza due uomini, di 38 e 22 anni, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato in abitazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra mobile della questura di Ragusa, che nel corso delle indagini hanno recuperato 7mila euro in contanti e numerosi gioielli in oro, successivamente sottoposti a sequestro.

Due donne denunciate

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nell’ambito della stessa attività investigativa sono state inoltre denunciate in stato di libertà due donne, di 55 e 24 anni, ritenute coinvolte nella vicenda.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze