Allacci abusivi alla rete elettrica: 12 denunce tra Augusta e Francofonte

Dodici persone sono state denunciate per furto di energia elettrica dai carabinieri delle stazioni di Augusta e Francofonte, nel Siracusano, durante un servizio di controllo del territorio condotto in collaborazione con tecnici dell’Enel. In contrada Scardina, ad Augusta, sono stati scoperti 15 allacci abusivi alla rete pubblica: otto le persone denunciate in stato di libertà. Altre quattro denunce sono scattate in contrada Sant’Antonio a Francofonte, dove i militari hanno individuato ulteriori irregolarità.

L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto ai furti di corrente elettrica, fenomeno che non solo rappresenta un danno economico per l’ente fornitore, ma anche un rischio concreto per la sicurezza degli impianti e delle abitazioni coinvolte.