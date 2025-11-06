Due vecchi furgoni trasformati in scuolabus privati a Catania per trasportare i ragazzini a scuola senza alcuna garanzia di sicurezza. È quanto appurato dagli agenti della polizia durante un controllo in strada, effettuato nei pressi di un istituto scolastico catanese.

Vecchi furgoni trasformati in scuolabus a Catania

Gli agenti della polizia stradale hanno notato numerosi studenti che, suonata la campanella per la fine delle lezioni, salivano a bordo di due vecchi furgoni che erano stati trasformati in scuolabus. Mezzi vetusti e inadatti al trasporto di persone per le loro caratteristiche tecniche. Per questo motivo, gli agenti hanno fermato i due conducenti, entrambi catanesi ultrasettantenni. I due, pur essendo pensionati, si erano reinventati come autisti dei due vecchi furgoni trasformati in una specie di scuolabus privati. Mezzi di trasporto del tutto inadeguati ma comunque utilizzati per accompagnare gli studenti dalle loro abitazioni alle scuole e viceversa. Un servizio privato che sarebbe stato anche a pagamento.

I poliziotti hanno avviato sul posto tutti gli accertamenti sui mezzi. Gli agenti hanno subito riscontrato che i sedili erano saldati artigianalmente e il portellone deputato all’uscita d’emergenza era sigillato in modo da recuperare altri posti a sedere. Assenti pure le cinture di sicurezza. A un certo punto, i conducenti avrebbero persino manifestato la loro insofferenza per il protrarsi dei controlli. E avrebbero per questo invitato i poliziotti a concludere in fretta. L’urgenza dei due autisti, infatti, sarebbe stata quella di riprendere il servizio diretti in diversi paesi etnei.

Il servizio privato senza contratto

I poliziotti, invece, hanno scortato i ragazzini negli uffici della polizia stradale. Essendo tutti minorenni, gli studenti e le studentesse sono stati riaffidati ai familiari che, nel frattempo, sono stati avvisati. Secondo quanto accertato, i due pensionati-autisti svolgevano, da tempo e senza alcun contratto, il trasporto quotidiano degli studenti pendolari. Con i vecchi furgoni trasformati in scuolabus, avrebbero fatto la spola dalle abitazioni in diversi comuni dell’hinterland catanese all’istituto scolastico. Ai due pensionati sono state ritirate le patenti. Gli agenti, inoltre, hanno eseguito i fermi e i sequestri amministrativi dei due veicoli e della relativa documentazione. Nei confronti dei due autisti i poliziotti hanno elevato diverse sanzioni per le violazioni al Codice della strada. Tra queste, quelle per la modifica tecnica non collaudata dei mezzi e per l’utilizzo non autorizzato per il trasporto di persone.