Furbetti del cartellino tra i dipendenti del Comune di Santa Domenica Vittoria: sei obblighi di firma

Assenteismo tra i dipendenti del Comune di Santa Domenica Vittoria, piccolo centro sui Nebrodi, in provincia di Messina. I carabinieri della compagnia di Patti hanno notificato sei obblighi di firma ad altrettanti dipendenti ritenuti responsabili di truffa aggravata e false attestazioni e certificazioni. L’indagine riguarda il periodo che va dall’ottobre 2021 al marzo di quest’anno: i dipendenti, sia impiegati in ufficio che nella manutenzione degli impianti o del verde pubblico, dopo aver timbrato con il badge d’ordinanza si allontanavano dal luogo di lavoro per fare compere, rientrare nelle proprie abitazioni, recarsi nei propri appezzamenti agricoli o restare in auto a dormire.