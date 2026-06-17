immagine creata con l'intelligenza artificiale

Oltre cento chili di fuochi d’artificio nascosti dentro un’auto a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A scoprirli sono stati i carabinieri nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio. Durante l’intervento, i militari sono stati supportati dallo squadrone eliportato carabinieri Sicilia impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in genere.

Le perquisizioni

Una serie di perquisizioni sono state eseguite presso le abitazioni di persone sospettate di detenere stupefacenti o materiale illegale. Verifiche che hanno restituito riscontri ai militari. In particolare, nel corso della perquisizione i carabinieri hanno recuperato 103,125 chili di fuochi d’artificio. Nascosti all’interno di un’auto nella disponibilità di un pregiudicato 47enne originario di Paternò, sempre nel Catanese.

I fuochi d’artificio sequestrati

L’uomo non era in possesso delle previste licenze per detenere i fuochi d’artificio. Per questo motivo, sulla base degli indizi raccolti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti. Tutti i fuochi d’artificio sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia a una cava per la successiva distruzione in sicurezza.