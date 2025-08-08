Frame video teleone

A Capaci il funerale di Simona Cinà: lutto cittadino e indagini su quanto avvenuto in piscina

08/08/2025 di , Tempo di lettura 2 min

La città di Capaci si è stretta nel dolore per la morte di Simona Cinà, la giovane pallavolista trovata senza vita nella piscina di una villa a Bagheria nella notte tra l’1 e il 2 agosto. I funerali, celebrati nella chiesa Madre del paese, hanno visto la partecipazione di circa un migliaio di persone – parenti, amici, compagni di squadra e concittadini – in un momento di commozione collettiva. Ieri è stata eseguita l’autopsia, che ha confermato il decesso per annegamento. La ragazza, nuotatrice esperta, si trovava in una piscina di sei metri per quattro, profonda meno di due metri nel punto più alto. Secondo la ricostruzione, tra le 3:30 e le 3:50 di sabato 2 agosto avrebbe perso i sensi entrando in acqua, per poi finire sott’acqua con il volto rivolto verso l’alto, fino a quando non è stata riportata a galla.

Non sono emerse patologie cardiache silenti che possano giustificare il malore. Un’ulteriore ipotesi, legata a un lieve segno traumatico sotto la nuca, è che Simona possa essere scivolata e avere battuto la testa, ma i medici hanno escluso la rilevanza di questo elemento. I familiari, assistiti dall’avvocato Gabriele Giambrone, hanno chiesto di estendere gli esami tossicologici anche alle sostanze sintetiche, non escludendo che la giovane possa essere stata drogata a sua insaputa. I risultati sono attesi entro fine mese.

«Ai piedi della croce anche Maria ha vissuto il dolore della morte del figlio. Ma cari mamma e papà, fratello e sorella di Simona, il vostro dolore è grandissimo perché non avete una ragione di quello che è successo» – ha detto don Giuseppe Salamone durante l’omeliaE poi è innaturale che i genitori piangano la morte dei propri figli». Il sacerdote ha poi aggiunto: «È difficile trovare conforto. Il tempo aiuta a lenire il dolore, ma resta la necessità di capire cosa sia accaduto a Simona in quei cinquanta minuti. Vogliamo saperlo». Dopo la benedizione della salma, con il rito dell’aspersione e l’incensazione, la bara bianca è uscita dalla chiesa, accompagnata dall’abbraccio dell’intera comunità di Capaci, dove è stato proclamato il lutto cittadino. I compagni di squadra indossavano magliette bianche, tra cui quella con il numero 24 e il nome Cinà, in ricordo della giovane atleta.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame […]

Oroscopo speciale: Venere in Cancro apre ai sentimenti latenti
di

La bella Venere arriva in Cancro, una delle sue tappe preferite durante il giro dello zodiaco. La dea dell’amore si caratterizzerà in maniera magica, mutevole, umorale e tenderà a fare venire fuori sentimenti latenti che si esplicheranno durante la calda e romantica notte estiva. ARIETEVenere in Cancro, per voi, segnala la necessità di avere chiaro […]

L’oroscopo di agosto 2025
di

Arriva agosto: quale segno brilla di più sotto il solleone? Scopriamolo insieme. ARIETEAgosto inizia, per voi Ariete, in maniera molto incerta, per via di una Luna un po’ agguerrita e perturbante, che potrebbe scatenare delle tensioni emotive e sentimentali, ma che tira fuori la verità nelle vostre relazioni. Molto meglio la seconda parte del mese, […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]