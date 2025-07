Fuga di gas nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania: strada chiusa

Una fuga di gas è stata individuata sotto il manto stradale in via Girolamo Gravina, nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania. Sul posto stanno già operando i vigili del fuoco con gli esperti del nucleo nucleare, biologico, chimico e radioattivo (Nbcr) e un tecnico di servizio. Dopo i primi rilevamenti, la perdita di gas è stata localizzata e sono stati allertati anche i tecnici dell’azienda del gas e i tecnici Enel. Sono già stati avviati i lavori di scavo per la riparazione. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per disporre la chiusura al traffico della strada. I vigili del fuoco resteranno sul posto per garantire l’assistenza tecnica e la sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento.

«Allo stato attuale – precisa il presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro – non ci risultano fughe di gas nelle condutture sotterranee. La nostra squadra – aggiunge – è al lavoro sul posto per effettuare ulteriori accertamenti ma possiamo escludere eventuali pericoli per i residenti. La situazione è assolutamente sotto controllo». Nello stesso quartiere del capoluogo etneo, a gennaio, una fuga di gas ha causato un’esplosione e il crollo di una palazzina di due piani.