Messina, fuga di gas nei pressi dell’ospedale Papardo: tre auto distrutte dalle fiamme

15/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

A Messina nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, si è registrata una fuga di gas in viale Stagno D’Alcontres, nei pressi dell’ospedale Papardo e del Cnr. Dal sottosuolo si è sprigionata una fuoriuscita che ha generato un incendio improvviso, coinvolgendo tre automobili parcheggiate in strada, andate completamente distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, insieme alle Volanti della polizia che hanno transennato l’area e disposto la chiusura temporanea dell’arteria stradale. L’obiettivo ora è individuare con precisione il punto da cui fuoriesce il gas per escludere ulteriori rischi. Intanto la zona resta interdetta alla circolazione fino al completamento delle verifiche tecniche e delle operazioni di bonifica. Non si registrano feriti.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]