Messina, fuga di gas nei pressi dell’ospedale Papardo: tre auto distrutte dalle fiamme

A Messina nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, si è registrata una fuga di gas in viale Stagno D’Alcontres, nei pressi dell’ospedale Papardo e del Cnr. Dal sottosuolo si è sprigionata una fuoriuscita che ha generato un incendio improvviso, coinvolgendo tre automobili parcheggiate in strada, andate completamente distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, insieme alle Volanti della polizia che hanno transennato l’area e disposto la chiusura temporanea dell’arteria stradale. L’obiettivo ora è individuare con precisione il punto da cui fuoriesce il gas per escludere ulteriori rischi. Intanto la zona resta interdetta alla circolazione fino al completamento delle verifiche tecniche e delle operazioni di bonifica. Non si registrano feriti.