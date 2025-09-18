Catania, fucile ritrovato tra le sterpaglie a San Giovanni Galermo

Un fucile rubato con la canna mozzata è stato trovato e sequestrato dalla polizia tra le sterpaglie nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania. L’arma era rifornita anche con sei cartucce. Ad accorgersi del fucile sono stati gli agenti impegnati in un servizio di controllo a piedi in uno sterrato tra via Egadi e via Pantelleria. L’ispezione ha consentito di rinvenire, nascosto tra le sterpaglie, un fucile in legno con la canna mozzata e il serbatoio rifornito con sei cartucce calibro 22 millimetri.

Gli accertamenti, attraverso il numero di matricola presente sul fucile, hanno consentito agli agenti di appurare come l’arma fosse di provenienza furtiva. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per la repertazione. Il fucile è stato sottoposto a sequestro per essere analizzato da operatori esperti, soprattutto per gli aspetti connessi agli accertamenti di natura balistica, al fine di verificare un eventuale utilizzo dell’arma ritrovata in precedenti episodi delittuosi e di ricavare elementi utili, come l’acquisizione di eventuali impronte digitali latenti, per le successive attività investigative. Si tratta, infatti, di un’arma modificata per aumentarne la potenziale offensività, letale a breve distanza e frequentemente associata a rapine o azioni intimidatorie in ambito criminale.