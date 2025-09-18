Catania, fucile ritrovato tra le sterpaglie a San Giovanni Galermo

18/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un fucile rubato con la canna mozzata è stato trovato e sequestrato dalla polizia tra le sterpaglie nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania. L’arma era rifornita anche con sei cartucce. Ad accorgersi del fucile sono stati gli agenti impegnati in un servizio di controllo a piedi in uno sterrato tra via Egadi e via Pantelleria. L’ispezione ha consentito di rinvenire, nascosto tra le sterpaglie, un fucile in legno con la canna mozzata e il serbatoio rifornito con sei cartucce calibro 22 millimetri.

Gli accertamenti, attraverso il numero di matricola presente sul fucile, hanno consentito agli agenti di appurare come l’arma fosse di provenienza furtiva. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per la repertazione. Il fucile è stato sottoposto a sequestro per essere analizzato da operatori esperti, soprattutto per gli aspetti connessi agli accertamenti di natura balistica, al fine di verificare un eventuale utilizzo dell’arma ritrovata in precedenti episodi delittuosi e di ricavare elementi utili, come l’acquisizione di eventuali impronte digitali latenti, per le successive attività investigative. Si tratta, infatti, di un’arma modificata per aumentarne la potenziale offensività, letale a breve distanza e frequentemente associata a rapine o azioni intimidatorie in ambito criminale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]