«Vogliamo che Frutech non sia solo una fiera annuale, ma un vero laboratorio per allargare gli orizzonti dell’agricoltura siciliana»: passando dal palcoscenico internazionale del Macfrut di Rimini. È l’idea esposta da Saro Sallemi, direttore commerciale di Frutech, expo dell’ortofrutta e dell’agroalimentare mediterranea. Che attende, a novembre 2026, la sua terza edizione. Ma che punta ad andare oltre i tre giorni della fiera, con una presenza collettiva di produttori siciliani e partner all’appuntamento principale del settore in Italia: il Macfrut di Rimini, dal 21 al 23 aprile 2026. «Una realtà che esiste da oltre 40 anni – spiega Sallemi – e che è riconosciuta come il punto di riferimento più prestigioso per il settore agricolo».

Il protocollo d’intesa tra Frutech e Macfrut

Da sinistra: Nino Di Cavolo e Saro Sallemi

Non solo una presenza collettiva siciliana a Rimini. Ma anche l’impegno del Macfrut a ricambiare la presenza: facendo sbarcare in Sicilia diversi buyer internazionali, durante la prossima edizione del Frutech, a novembre. «Una collaborazione che siamo intenzionati a far durare, perfezionandola con ulteriori occasioni», spiega Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera, la struttura a Misterbianco che ospita il Frutech . Ad aprile, intanto, sarà presente a Rimini una collettiva composta da una ventina di partner e undici espositori: da aziende siciliane a multinazionali legate operativamente all’Isola. «Dei veri e propri ambasciatori del Frutech – aggiunge Sallemi – che rappresenteranno vari settori: sementi, plastica, attività vivaistiche e, in generale, del mondo agricolo».

Lo stand Frutech al Macfrut e le attività

Partner ed espositori si troveranno riuniti a Rimini nel grande stand Frutech: uno spazio da 130 metri che promette di essere allestito per non passare inosservato. Ancora in corso di definizione il programma delle attività dei tre giorni. Tra tavole rotonde e momenti di aggregazione tra le aziende. Durante il Macfrut, verrà anche presentata la sesta edizione del premio Tomato excellent. Dedicato alle diverse varietà di pomodoro prodotte nella fascia trasformata siciliana, da Pachino a Licata, il riconoscimento verrà assegnato il 26 novembre durante il Frutech. «Ci saranno tre nomination per ogni tipologia di pomodoro – anticipa Saro Sallemi -, a cui seguiranno altrettante premiazioni secondo un regolamento che valorizza le caratteristiche del territorio».