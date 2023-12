«Troppo freddo». A Caltanissetta il sindaco chiude una scuola

Foto da Flickr

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha chiuso il liceo classico Ruggero Settimo per le basse temperature che ci sono in classe. Freddo che sarebbe stato causato dalla rottura di un pezzo della caldaia dell’impianto di riscaldamento, come evidenziato dal dipartimento di prevenzione dell’Asp durante un controllo. Sarebbero state rilevate temperature intorno ai 14 gradi, sei in meno rispetto alle temperature che devono essere assicurate per la tutela della salute degli alunni, dei docenti e degli operatori scolastici.