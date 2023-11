Paternò, due fratelli gemelli evadono dai domiciliari: trovata droga nel loro armadio

Due fratelli gemelli di Paternò di 40 anni sono sati denunciati: entrambi sottoposti agli arresti domiciliari nella loro casa per una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti e due sono stati trovati fuori dall’abitazione in cui avrebbero dovuto restare ristretti per la misura alternativa al carcere. Sono stati i carabinieri a individuarli a bordo di un’auto davanti a un noto bar della cittadina in provincia di Catania.

A insospettire i militari è stato il fatto che la coppia dei due fratelli gemelli, colta alla sprovvista, non è stata in grado di fornire alcuna giustificazione sul motivo della loro presenza nel centro cittadino e sul perché fossero evasi. Riaccompagnati i due in casa, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione: nel corso del controllo, hanno trovato 17 involucri di cellophane nascosti tra i vestiti, all’interno di un armadio della loro camera da letto. Dentro gli involucri alcune decine di grammi di marijuana, che è stata sequestrata. Entrambi i fratelli sono stati denunciati sia per l’evasione, che per la detenzione ai fini di spaccio della droga.