Francofonte, sradicano sportello bancomat con escavatore e portano via 200mila euro

È stato sradicato con un escavatore uno sportello bancomat della filiale di un istituto di credito di Francofonte, in provincia di Siracusa. È accaduto in nottata. I carabinieri stanno indagando per tentare di risalire agli autori del furto che, stando alle prime informazioni, avrebbero incassato un bottino di circa 200mila euro. La banda avrebbe rubato l’escavatore e, in poco tempo, sarebbe riuscita a scardinare lo sportello che era incastonato in una parete della banca. Dopo il furto, il mezzo è stato abbandonato mentre gli uomini sarebbero fuggiti a bordo di alcune auto. Sono state prelevate le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire quanto accaduto e provare a identificare i responsabili.