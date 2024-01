Francofonte, minaccia e aggredisce la ex compagna e la figlia

Minacce e aggressioni fisiche e verbali alla ex convivente e alla figlia di quest’ultima. Sono i reati per cui un 41enne di Francofonte (in provincia di Siracusa) è stato allontanato dalla casa familiare. Nei suoi confronti, inoltre, i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza applicativa, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Aggredita e minacciata, è stata proprio la donna a chiedere aiuto ai carabinieri che hanno avviato le indagini del caso che hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari a carico del 41enne.