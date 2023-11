Francofonte, ai domiciliari con la cocaina in casa: 47enne finisce in carcere

Dagli arresti domiciliari è finito in carcere un 47enne di Francofonte, in provincia di Siracusa. L’uomo, già dal mese di maggio, era detenuto ai domiciliari per un provvedimento di cumulo di diverse pene per riciclaggio, ricettazione, furto e rapina.

Durante un controllo, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno della sua abitazione. Nella tasca di una tuta, i militari hanno trovato un sacchetto di plastica con 12 involucri con dentro mezzo grammo di cocaina ciascuno. Per questo, il 47enne è stato segnato all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento con cui è stato portato nel carcere di Brucoli.