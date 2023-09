La Cgil di Catania in lutto: «La nostra cara compagna Francesca Battista ci ha lasciati»

«La nostra cara compagna Francesca Battista ci ha lasciati». È un post pubblicato sulla pagina Facebook della Cgil di Catania a dare la notizia della morte della donna che per anni si è impegnata nel lavoro sindacale nel capoluogo etneo. «Per anni – si legge ancora nel contenuto postato sui social dal sindacato – sempre abbracciati dalla sua luce e dalla sua voglia di vivere». I funerali di Francesca Battista si terranno domani, giovedì 28 settembre, alle 11.30 nella chiesa San Giuseppe di Ognina, in via Grasso Finocchiaro 41 a Catania.

