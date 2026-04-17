La Regione finanzia nuovi impianti fotovoltaici: prestito a tasso zero da restituire in 10 anni

17/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Finanziamenti a tasso zero per nuovi impianti fotovoltaici nelle case dei siciliani. Li ha decisi la Regione, pubblicando l’apposito avviso attraverso l’Irfis. Con una dotazione di 12 milioni di euro, il prestito coprirà il cento per cento dell’investimento – fino a 20mila euro – per chi entrerà in graduatoria. «L’obiettivo – scrive la Regione siciliana in una nota – è, da un lato, ridurre il costo delle bollette energetiche per i nuclei familiari. E, dall’altro, favorire la diffusione delle energie rinnovabili sull’Isola».

Destinatari del finanziamento agevolato sono i cittadini residenti in Sicilia, con un Isee in corso di validità, proprietarie di diritto o titolari dell’immobile in cui verrà installato l’impianto. Il finanziamento copre le intere spese ammissibile, tra cui anche polizza multi-rischi, opere edili collegate, connessione alla rete, consulenze tecniche e sistemi di controllo delle performance. Fino a un massimo di circa 20mila euro. I soldi saranno assegnati in base all’Isee, senza valutazione del merito creditizio, e potranno essere restituiti in dieci anni, con rate mensili e senza interessi.

Sono finanziabili impianti fotovoltaici di nuova installazione, con eventuali sistemi di accumulo, da realizzare su abitazioni o pertinenze, anche in contesti condominiali se autorizzati. L’installazione dovrà avvenire da parte di uno dei soggetti realizzatori iscritti al Gestore dei servizi energetici e riguarda impianti con potenza tra 3 e 6 kW. Dopo aver ricevuto le domande – solo online, dal 14 luglio al 14 ottobre 2026 – sarà stilata una graduatoria degli ammessi al finanziamento. Con priorità ai nuclei familiari con Isee più basso e agli impianti di minore potenza. I beneficiari avranno poi sei mesi per realizzare l’impianto e 12 mesi per completare messa in opera e rendicontare le spese.

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