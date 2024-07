Forza d’Agrò, aggredisce e deruba un’anziana che l’aveva chiamato per dei lavori di giardinaggio

Avrebbe aggredito e derubato una signora anziana che l’aveva chiamato per dei lavori di giardinaggio. Un 60enne di Catania è stato arrestato per rapina aggravata in abitazione e per lesioni personali. A Forza d’Agrò, in provincia di Messina, l’uomo avrebbe portato a termine i lavori di giardinaggio per i quali era stato chiamato dalla donna e poi l’avrebbe colpita alla testa, facendola cadere a terra svenuta. Il 60enne le avrebbe sfilato dalle dita tre anelli d’oro e avrebbe rubato anche alcuni oggetti di argenteria. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri.