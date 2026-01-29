Foto di VVF Ragusa

Forte vento da diverse ore in Sicilia. Danni vengono segnalati in particolare nella provincia di Ragusa. Nel comprensorio tra il capoluogo di provincia e Modica i vigili del fuoco sono intervenuti per degli alberi abbattuti. Danni anche ai pali della Telecom. Nel tratto autostradale tra Modica e Siracusa, nei pressi dello svincolo per Ispica, il vento ha divelto il telonato di un autocarro. Problemi anche per le serre. Disagi pure lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Questa mattina un furgone con scala di una ditta di traslochi si è adagiato su un fianco mentre percorreva il tratto compreso tra Altavilla Milicia e Trabia, in direzione Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.