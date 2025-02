Forte scossa di terremoto nella zona di Messina. Magnitudo 4.8. Epicentro alle isole Eolie

Foto generata con IA

Una forte scossa di terremoto è stata registrata tra Messina e la provincia alle 16.19. A dare conferma della notizia è il canale ufficiale X dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La magnitudo sistemata inizialmente era tra 4.8 e .5.3, alcuni minuti dopo è stato diffuso il dato definitivo che indica una magnitudo di 4.8. La scossa è avvenuta a una profondità compresa tra 16 e 17 chilometri con epicentro alle isole Eolie, tra Alicudi e Filicudi. Per questo motivo la scossa è stata avvertita dalla popolazione che risiede a Palermo e nei Comuni della provincia.

«Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina – commenta in una stampa il presidente della Regione Renato Schifani – che a sua volta è in stretto raccordo con il sindaco di Lipari, con il prefetto di Messina e con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni, che al momento non sono stati segnalati. La Regione è, comunque, pronta a intervenire con tutti i mezzi a disposizione per supportare le comunità coinvolte e garantire la sicurezza dei cittadini». Intanto sono cinque, per il momento, le nuove scosse segnalate dall’Ingv. La più forte delle quali di magnitudo 3,4 registrata alle 17.26.