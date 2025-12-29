Foto Google Maps

Hanno creato un varco nel tetto e in tre si sono calati nel supermercato Paghi Poco di via Tommaso Natale, a Palermo. Con il flex hanno provato ad aprire la cassaforte, senza riuscirci. Uno della banda, un ventisettenne, è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida. I militari stanno cercando gli altri due complici, ripresi dalle immagini del sistema di sicurezza del supermercato.