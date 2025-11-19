Foto di Ard Discount

La banda del buco è tornata in azione a Palermo. Nel mirino l’Ard Discount di via Placido Rizzotto, dove i ladri hanno praticato un foro nella parete per poi aprire la cassaforte con un flex, portando via circa 40mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo, acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Banda del buco a Palermo: secondo furto in poco tempo

Si tratta del secondo furto compiuto con le stesse modalità e con un bottino analogo. Qualche giorno fa era stato preso di mira il Conad di via dell’Orsa Minore.