Essilor Luxottica a Catania: visite e occhiali gratuiti per i più fragili, detenuti compresi

02/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Laboratori oculistici dedicati alla fascia più fragile della popolazione, detenuti compresi: è l’iniziativa della fondazione OneSight EssilorLuxottica che arriva anche a Catania, in via Transito 74, nel quartiere San Cristoforo, per le Giornate della vista. Un progetto nazionale che ha già offerto visite oculistiche e occhiali gratuiti a oltre 26mila persone, segnalate dalle associazioni cittadine che conoscono da vicino le fragilità dei territori e di chi li abita. L’iniziativa etnea, attiva dal 22 gennaio e fino al 4 febbraio, si avvale dei professionisti volontari dell’università di Catania ed è svolta in collaborazione con la struttura del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale nei territori ad alta vulnerabilità.

