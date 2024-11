Fondachello, i vigili del fuoco hanno salvato alcune persone rimaste intrappolate a casa

Foto di Vigili del fuoco

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente complicata sul fronte maltempo, in particolare lungo la fascia ionica. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Tra questi è stato dato particolare risalto al salvataggio di alcune persone che erano rimaste intrappolate a casa e in auto a Fondachello di Mascali. Oggi era stata diramata dalla Protezione civile regionale un’allerta gialla in tutto il territorio dell’Isola. Per domani è stato confermato questo livello d’allerta a eccezione della provincia di Siracusa e Ragusa.