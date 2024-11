Maltempo in provincia di Catania, esondato un torrente nel territorio di Acireale

Allagamenti, strade trasformate in fiumi d’acqua e un torrente esondato. Il maltempo nelle ultime ore sta flagellando l’area orientale della Sicilia, in particolare nella zona tra Acireale e Giarre. Come comunicato attraverso una nota stampa i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania stanno intervenendo con delle squadre provenienti da tutti i distaccamenti etnei. Soccorse diverse persone rimaste all’interno delle proprie autovetture. Vengono segnalati anche allagamenti e problemi strutturali ad alcuni edifici.

Tra le situazioni più critiche alcuni allagamenti in via San Piero Patti ad Acireale, dove é esondato un torrente, e stanno operando i vigili del fuoco sommozzatori del nucleo di Catania. In via Cristoforo Colombo e a Capo Mulini i corsi d’acqua sono attentamente monitorati. Decine, al momento, gli interventi di soccorso effettuati e quelli in corso. Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo ha invitato i cittadini a non spostarsi da casa, invitando i genitori a non avere fretta nel riprendere i figli che sono a scuola. Sempre ad Acireale è stata sospesa la zona a traffico limitato e piazza Duomo è percorribile fino alle 17.

Pioggia e allagamenti anche a Giarre, Mascali e Riposto. Territori già pesantemente colpiti dal maltempo nelle scorse settimane. Massima prudenza per chi percorre l’autostrada A18 Catania-Messina. Il Consorzio per le autostrada siciliane consiglia, attraverso il canale Telegram, di moderare la velocità nel tratto tra Fiumefreddo e i caselli di San Gregorio. Stando alle testimonianze di alcuni automobilisti quel tratto di autostrada è quasi del tutto allagato.