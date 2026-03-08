Dal sospetto alla cura: focus a Palermo su amiloidosi cardiaca e scompenso

Diffondere conoscenza e informazione, ma anche buone pratiche e terapie innovative sull’amiloidosi cardiaca e lo scompenso cardiaco. Due patologie considerate rare, ma che vengono diagnosticate sempre più frequentemente.

L’importanza della diagnosi precoce

«I messaggi chiave che vogliamo lanciare con questo convegno sono l’importanza di una diagnosi precoce, che consente una maggiore efficacia delle terapie e della multidisciplinarità, soprattutto in merito all’amiloidosi cardiaca. Perché si tratta di una malattia sistemica che coinvolge diversi organi apparati e, quindi, i relativi specialisti devono lavorare in squadra. Per poter garantire ai pazienti un accesso completo ed efficace alle cure».

A riferirlo è Giuseppina Novo, responsabile Centro di riferimento per Amiloidosi cardiaca e scompenso cardiaco del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. È lei, insieme al professore Alfredo Galassi, primario del reparto di Cardiologia del Policlinico palermitano, a dirigere il convegno dal titolo Dal sospetto alla Cura: Focus su amiloidosi cardiaca e scompenso cardiaco. All’Nh Hotel di Palermo, con la collaborazione del Policlinico Giaccone, dell’Università di Palermo, di Promise e dell’associazione Famy (Associazione italiana amiloidosi familiare), che ha portato le testimonianze dei pazienti.

L’importanza del team multidisciplinare

«Il Policlinico di Palermo è stato riconosciuto dall’assessorato regionale alla Salute come centro hub di riferimento per la gestione della amiloidosi cardiaca e dello scompenso cardiaco. Riteniamo, dunque, che sia fondamentale creare una rete siciliana di specialisti e collaborare con il territorio per poter garantire un accesso più adeguato alle cure dei pazienti» chiarisce ancora la professoressa Novo.

Nella struttura sanitaria universitaria di Palermo è già presente un team multidisciplinare. «Il trattamento di una patologia complessa e sistemica come l’amiloidosi cardiaca richiede l’intervento non soltanto del cardiologo, ma anche di ematologo, neurologo, gastroenterologo, radiologo e dello specialista di medicina nucleare. In questo modo è possibile garantire una presa in carico del paziente a 360 gradi» sottolinea Daniela Di Lisi, cardiologa esperto in amiloidosi cardiaca e cardio-oncologia del Policlinico palermitano. Ma anche responsabile scientifica del corso, insieme a Fabio Balasus, Federica D’Angelo, Francesca Macaione, Cristina Madaudo, Nilla Manzullo, Giuseppina Novo.

Trattamenti e terapie innovative

La disponibilità di terapie innovative per la cura delle amiloidosi sistemiche e, in particolare, dell’amiloidosi da transtiretina, ha reso questa malattia una condizione potenzialmente curabile. In particolare quando il trattamento viene avviato precocemente. Grazie a metodiche diagnostiche moderne, non invasive e ad elevata accuratezza, in grado di identificare la malattia anche nelle fasi subcliniche. Ma la giornata è stata anche una possibilità di confronto sullo scompenso cardiaco, una malattia che colpisce il 2 per cento della popolazione generale.

«La capacità che, adesso, si ha di trattare lo scompenso cardiaco attraverso l’utilizzo dei farmaci innovativi e terapie interventistiche ha cambiato la storia naturale di questa malattia – conclude Antonino Cannatà, cardiologo esperto in scompenso cardiaco del Kings College Hospital Londra -. Negli anni ‘80, infatti, un paziente su due moriva nell’arco di uno o tre anni. Adesso, con la terapia medica, riusciamo a garantire dai 17 ai 20 anni ulteriori di vita. È quindi importante prestare l’attenzione, caratterizzare questi pazienti, trattarli il prima possibile e nei migliori dei modi».

