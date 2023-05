Floridia: maltratta la moglie e la madre per estorcere soldi, finisce in carcere

Aggressioni verbali e fisiche e continue richieste di denaro alla moglie e alla madre. Dopo la denuncia da parte delle due donne, un 38enne di Floridia (in provincia di Siracusa) è stato arrestato dai carabinieri per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’uomo è finito nel carcere siracusano di Cavadonna.