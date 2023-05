Floridia, va in caserma e aggredisce i carabinieri

Un 30enne di Floridia, in provincia di Siracusa, si è presentato nella caserma dei carabinieri in stato di agitazione. Stando a quanto raccontano gli stessi militari in un comunicato stampa, una volta lì, l’uomo avrebbe subito inveito contro di loro. Presto sarebbe passato poi a minacciare e aggredire fisicamente i carabinieri. Per questo è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e lesioni. Dopo le formalità di rito, il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.