Cinema, la programmazione del fine settimana: arriva The equalizer 3 – Senza tregua

Arriva settembre, le condizioni climatiche iniziano a variare e si inizia a optare anche per dei locali al chiuso dove trascorrere qualche momento spensierato nel fine settimana. Quale migliore occasione per andare al cinema dove si può scegliere tra varie proposte all’interno della programmazione. In questi giorni sale piene e recensioni positive per Oppenheimer: uscito lo scorso 23 agosto, il film vede protagonista Robert Oppenheimer, noto per i suoi studi che hanno portato alle scoperte legate alla bomba atomica e il conseguente utilizzo durante le stragi di Hiroshima e Nagasaki durante la Seconda Guerra Mondiale. Novità di questa settimana nelle sale UciCinemas e The Space, come a Catania e a Palermo, The equalizer 3 – Senza tregua: abbandonando la sua vita di assassino governativo, Robert McCall cerca di rimediare al male commesso in passato perseguendo la giustizia in favore degli oppressi. Una volta arrivato nel sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale e li difenderà sfidando la mafia. Ad arricchire l’offerta rivolta anche ai bambini arriva Tartarughe ninja: caos mutante: dopo anni passati a nascondersi dal mondo umano, le Tartarughe Ninja decideranno di uscire dall’ombra per sconfiggere una pericolosa banda criminale. Aiutati dalla giornalista April O’Neil affronteranno la banda e diventeranno gli eroi che tutti conoscono. Conquistati i cuori degli abitanti di New York, vivranno una vita da normali teenager.

Si riconferma anche la presenza nelle sale de La casa dei fantasmi: in uscita lo scorso 23 agosto come Oppenheimer, si tratta di un film fantasy in cui si racconta di una madre single di nome Gabbie che assume una guida turistica, un sensitivo, un prete e uno storico per esorcizzare la loro villa appena acquistata dopo aver scoperto che è abitata da fantasmi. Iniziano a diminuire, invece, gli spazi dedicati al film campione di incassi: Barbie, disponibile nelle sale Uci di Catania solo una volta al giorno sia sabato che domenica nel primo pomeriggio. Invece, al The Space, ci sarà il film d’animazione Manodopera: La famiglia Ughetto vive a Ughettera. Pupazzi che raccontano e attraversano gli eventi storici del primo Novecento: le guerre, la povertà, l’emigrazione, la marginalizzazione. Un’altra produzione disponibile che segue il filone storico/drammatico è Jeanne Du Barry – La favorita del re: Jeanne, sognando la scalata sociale, viene introdotta dal duca du Barry nei salotti mondani e a Versailles. Qui, Jeanne userà l’intelligenza come mezzo per diventare la favorita di Luigi XV, che si innamora e organizza per lei un matrimonio di convenienza comprandole un titolo nobiliare.

Sempre nello stesso cinema ci sarà anche il film di azione Blue beetle: un supereroe neolaureato alla ricerca di un lavoro e del suo posto nel mondo che finisce, invece, per ritrovarsi in possesso di un’antica reliquia di biotecnologia aliena: lo scarabeo. Situazione diversa per l’UciCinemas di Palermo dove da oggi fino a domenica sarà possibile andare a guardare – oltre a quelli elencati finora – anche Una commedia pericolosa che rientra nell’iniziativa Cinema Revolution, promossa dal Ministero della cultura – e valida fino al 16 settembre – con film italiani ed europei al prezzo di 3,50 euro. Il film in questione – a Catania disponibile nelle sale The Space – vede protagonista Maurilio Fattardi che sogna di diventare un agente segreto, ispirato da un film di James Bond. Oggi è il responsabile della sicurezza della Rinascente e si fa chiamare agente Mao. È attento, scrupoloso, analitico e integerrimo nel lavoro, ma anche nella vita privata dove un episodio lo coinvolgerà da vicino. Sabato e domenica nel capoluogo siciliano sarà possibile anche andare a vedere un film d’animazione rivolto soprattutto ai più piccoli. Si tratta di Elemental: una proiezione in cui si incontrano due opposti. Ad Element City convivono le creature appartenenti ai quattro elementi: terra, aria, fuoco e acqua. Wade è un ragazzo d’acqua ed Ember è una ragazza di fuoco. Informazioni rilevate da Uci Cinemas e The Space.