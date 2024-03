Alla Fiera del turismo di Vienna il logo dell’Italia senza Sicilia e Sardegna

Nel logo che rappresenta l’Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna, mancano la Sicilia e la Sardegna. Lo segnalano esponenti politici siciliani sottolineando che nell’immagine che rappresenta il nostro paese, attraversato da un tricolore e con la scritta Italien, sono state dimenticate le due isole maggiori. La presenza italiana, grazie all’ambasciata in Austria, insieme a Enit e Agenzia Ice, è rappresentata dalla Regione Calabria, Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre che da un’associazione di Comuni siciliani per promuovere le bellezze artistico-culturali del nostro Paese.

La Sardegna e la Sicilia vengono, invece, regolarmente rappresentate negli stand delle altre due Regione presenti alla fiera. «Sono profondamente delusa e sorpresa nel vedere che due intere regioni, Sardegna e Sicilia, sono state escluse dal logo che rappresenta l’Italia nello stand della Calabria alla fiera». Così la governatrice in pectore della Sardegna, Alessandra Todde, in un post su Facebook. «Non si tratta solo un disguido grafico – precisa l’esponente del M5s -, ma di una colpevole omissione che dimentica la nostra identità e il contributo delle due isole maggiori alla cultura e alla bellezza del nostro Paese».