Tenta di rubare degli alcolici: nonostante la fuga acrobatica, arrestato 50enne palermitano

Un’operazione da funambolo per rubare bottiglie e lattine. Un gesto atletico rimasto, però, senza successo. Protagonista un 50enne palermitano arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Bagheria con l’accusa di tentato furto. L’uomo si sarebbe intrufolato da una finestra all’interno di un’attività commerciale di Ficarazzi, nel Palermitano, per rubare bottiglie di alcolici e lattine. Una notifica del sistema di allarme avrebbe però avvertito a distanza la proprietaria che ha chiamato i militari. All’arrivo della gazzella, il 50enne ha tentato la fuga arrampicandosi lungo il tubo del gas dello stabile, fino a raggiungere il balcone del quarto piano dello stabile. Dove però, anziché la salvezza, ha trovato i carabinieri. E le manette. All’interno dell’attività in cui si era introdotto, nella fretta era rimasto anche il suo zaino, con dentro la refurtiva.