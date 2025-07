Prisma, festival dell’arte. Ha già quasi tutto nel nome la prima edizione della manifestazione organizzata a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Una settimana di eventi (da mercoledì 23 a martedì 29 luglio), curati da Akrai Musica 2, che trasformeranno corso Vittorio Emanuele in un palcoscenico a cielo aperto: mostre di fotografie, estemporanee di arte, esposizioni di artisti, illustratori e artigiani, incontri e dibattiti su cultura e archeologia, e anche serate di musica. Ogni giorno a partire dalle 19.30 sarà allestito il percorso espositivo Scatti dall’ager Acrensis, a cura del centro studi Aditus in rupe e ci sarà anche l’esposizione delle tele di Andrea, in ricordo di Andrea Caruso.

Da oggi (giovedì 24 luglio) e fino a martedì 29 luglio, ogni sera (sempre a partire dalle 19.30) nel corso principale di Palazzolo Acreide ci saranno esposizioni artistiche e artigianali. Anche il canicattinese Corrado Carpinteri esporrà le chitarre realizzate artigianalmente. Ci saranno poi anche le esposizioni di abiti sartoriali realizzati da Madebyemm Lab 6. Ad aprire gli eventi di Prisma, sono state le estemporanee di arte realizzate dagli studenti del liceo artistico di Palazzolo Acreide. Oggi prevista una serata di musica che inizia (alle 20.30) con un doppio appuntamento con il rock dei Wild Angel (acoustic rock), seguiti poi dai Quiet Rue con le loro sonorità alternative rock. Seguirà una jam session aperta a tutti i musicisti. Domani – venerdì 25 luglio – in programma ci sono i brani inediti dei Vivo con le loro contaminazioni dell’elettronica. A seguire i Cut-Off che faranno ballare con il loro mix di dance, triphop ed electro-pop. Sabato 26 luglio, invece, la serata (alle 19) si apre con la performance al pianoforte di Paolo Alibrio.

Non solo musica, però. Alle 19.45, infatti, è previsto un viaggio nella storia del territorio con un talk sulle attività di valorizzazione dell’ager acrensis con l’archeologo canicattinese Antonino Cannata che racconterà i progetti di ricerca sul territorio. Sarà l’occasione per presentare anche il progetto editoriale Viaggio nella preistoria con Plinio a cura di Luca Aprile. A moderare sarà la professoressa Natya Migliori. La chiusura della serata è affidata al cantautorato italiano con Radici d’autore in live. La serata conclusiva del festival Prisma, sarà dedicata alla musica pop-indie dei Willy Wonka.