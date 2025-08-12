Per Ferragosto il litorale di Catania sarà sotto rigidi divieti, almeno sulla carta. Il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che vieta l’accensione di fuochi, l’installazione di tende e il consumo di bevande alcoliche su tutte le spiagge, compreso il boschetto della Playa. Il provvedimento, valido dalle ore 8 del 14 agosto fino alle ore […]
Ferragosto a Catania: stop a fuochi, tende e alcol su tutto il litorale
Per Ferragosto il litorale di Catania sarà sotto rigidi divieti, almeno sulla carta. Il sindaco Enrico Trantino ha firmato un’ordinanza che vieta l’accensione di fuochi, l’installazione di tende e il consumo di bevande alcoliche su tutte le spiagge, compreso il boschetto della Playa. Il provvedimento, valido dalle ore 8 del 14 agosto fino alle ore 24 del 15 agosto, mira a garantire sicurezza pubblica, tutela ambientale e decoro urbano. Saranno vietati il trasporto e la detenzione di legna, carbonella e materiali infiammabili, così come il campeggio e i ricoveri provvisori. Per le bevande alcoliche, divieto di consumo e vendita per asporto dalle 18 del 14 alle 7 del 15 agosto; per quelle analcoliche, divieto di vendita in bottiglie di vetro. Il Comune invita cittadini e turisti a rispettare le regole per trascorrere un Ferragosto sereno e sicuro lungo il litorale catanese.