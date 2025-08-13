Ferragosto, dall’osservatorio Anas le arterie a bollino rosso per il traffico

Ci sono anche le autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo tra le arterie da bollino rosso previsto per il ponte di Ferragosto. Atteso, secondo Anas, traffico in costante aumento dalle città alle vicina località di mare e montagna, a partire da domani pomeriggio, giovedì 14 agosto, e fino a domenica 17 agosto, quando sono previsti i primi rientri a casa. In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, per questo fine settimana si attendono 12 milioni e 210mila spostamenti di autoveicoli in tutta Italia. Traffico in diminuzione, invece, previsto nella giornata di sabato 16 agosto: chi parte lo farà per brevi gite fuoriporta. E, in vista del grande aumento dei flussi, Anas annuncia di aver potenziato l’impegno del personale e ridimensionato la presenza dei cantieri – sospesi circa l’83 per cento fino all’8 settembre -, oltre al divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì e domenica dalle 7 alle 22, sabato dalle 8 alle 16.

«Mai al volante con il cellulare – raccomanda l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – Anche in occasione del ponte di Ferragosto, guidare con attenzione e prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti». Un invito valido ancora di più tra la fretta di arrivare a destinazione per iniziare la vacanza e la noia delle lunghe code, che possono portare a distrarsi. «Secondo la nostra ultima ricerca sugli stili di guida – spiega Gemme – per il 51 per cento degli italiani non è pericoloso superare i limiti di velocità. L’11,4 per cento ritiene che durante la guida si possa fare altro, mentre soltanto il 55,4 per cento è convinto che gli incidenti stradali dipendano da comportamenti errati. Invito quindi – conclude – a rispettare i limiti di velocità e a pianificare con calma i propri spostamenti per vivere un Ferragosto sereno e sicuro».

Gli itinerari con maggiore affluenza prevista per questo fine settimana festivo sono in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura: in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Queste le arterie che saranno maggiormente interessate, tra cui le due siciliane: la A2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la statale 148 Pontina nel Lazio che, insieme alla statale 7 Appia, assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).