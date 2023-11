Gambizzato nei pressi del centro commerciale Le Zagare, tre uomini fermati dai carabinieri

Sono tre i fermi per la sparatoria avvenuta martedì pomeriggio nei pressi dell’ingresso del centro commerciale Le Zagare, a San Giovanni La Punta (in provincia di Catania). A essere stato gambizzato è un uomo (classe 1984) residente a Catania le cui iniziali sono D.R.P. Come anticipato da MeridioNews, subito dopo i fatti, tre uomini, con il volto parzialmente coperto, si erano dati alla fuga a bordo di una Smart scura, la cui targa era riconducibile a un noleggio auto.

Il ferito era stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro. Ancora da chiarire il movente. Esclusa la lite per un parcheggio, sembra più probabile che dietro la sparatoria possano esserci questioni legate alla sfera lavorativa della vittima. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania.