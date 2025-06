Fermate al traghetto con cocaina e hashish: arrestate due donne dirette in Sicilia

foto di Vito Galgano - Wikimedia

Due donne sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni mentre tentavano di imbarcarsi su un traghetto diretto a Messina. Le due, fermate nell’ambito di un servizio mirato nei pressi della stazione ferroviaria e degli imbarchi, erano in possesso di un chilo di cocaina e un chilo e mezzo di hashish, nascosti nei bagagli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la droga era destinata a una località non meglio precisata della Sicilia. Le due donne sono state intercettate mentre si muovevano con atteggiamento sospetto e controllate prima di salire a bordo. La perquisizione ha confermato i sospetti, facendo scattare l’arresto in flagranza. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, entrambe sono state tradotte in carcere.