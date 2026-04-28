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Tre studentesse e un insegnante feriti nel crollo di calcinacci in una scuola a Palermo. Si tratta di tre alunne e un docente del quinto anno di liceo dell’istituto Maria Adelaide del capoluogo, un educandato statale. Tutti e quattro sono rimasti feriti per il crollo di calcinacci dal soffitto mentre si trovavano in classe per una lezione.

Feriti nel crollo in una scuola a Palermo

A soccorrere i feriti sono stati alcuni compagni che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati ​​i vigili del fuoco. L’aula è stata dichiarata inagibile e messa in sicurezza. Le ispezioni condotte nel resto dell’edificio non hanno rilevato ulteriori criticità strutturali. Il personale sanitario del 118 ha trasportato due delle tre studentesse al Pronto soccorso di un ospedale della città. I feriti hanno riportato alcune escoriazioni.