Foto di repertorio

Crolla il solaio in una scuola del Nisseno: nessun ferito

01/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

A Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, è crollata una parte del solaio della scuola elementare e media Padre Messina di via Pola, nella parte bassa del comune nisseno. Non si conosce con certezza il momento in cui è avvenuto il crollo. A scoprirlo sono stati i collaboratori scolastici stamattina alla riapertura del plesso. Se il crollo fosse avvenuto alla ripresa delle lezioni avrebbe potuto provocare una strage. A confermare l’episodio il capo dell’Ufficio tecnico comunale Carmelo Alba: «Stiamo cercando di appurare le motivazioni alla base del cedimento – spiega -. Il crollo è avvenuto in una sezione della scuola da qualche tempo non interessata dalle lezioni. Anche se un crollo di questo tipo alla ripresa delle lezioni avrebbe rischiato di provocare danni irreparabili. Domani verranno fatti dei sopralluoghi tecnici per appurare l’origine del cedimento». Ad oggi si tratta del plesso più antico attualmente utilizzato nel paese, ed è stato oggetto negli anni di diversi lavori di consolidamento.

