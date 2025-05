Messina: ferisce la compagna con un coltello e aggredisce gli agenti di polizia. Arrestato 37enne

Una nuova vicenda di violenza domestica si è consumata a Messina, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla polizia con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna convivente, nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A suo carico è scattata anche una denuncia per tentata estorsione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la donna durante una lite scoppiata a seguito dell’ennesima richiesta di denaro. Le avrebbe prima lanciato contro il telefono cellulare, colpendola al capo, e successivamente ferita alla mano con un coltello da cucina.

La vittima, trovando rifugio in bagno, è riuscita a contattare la sala operativa della questura e, fingendo una scusa, ha raggiunto l’ingresso dell’abitazione per incontrare gli agenti delle Volanti sopraggiunti nel frattempo. All’arrivo della polizia, il trentasettenne è andato in escandescenza, scagliandosi contro gli agenti e provocando loro lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. L’uomo è stato bloccato e condotto in arresto. Il giorno seguente, durante l’udienza di convalida, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.