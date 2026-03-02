Foto di polizia

Blitz della task force coordinata dalla polizia di Stato per garantire la sicurezza della filiera alimentare, con verifiche mirate nelle macellerie della zona della fera o’ luni dopo i controlli al MAAS. Il bilancio è pesante: sanzioni complessive per oltre 42mila euro, sequestri di prodotti non tracciati e due attività sospese. I nomi delle attività non sono stati forniti dalle forze dell’ordine.

I controlli in piazza Carlo Alberto

In un caso, la macelleria è stata chiusa nonostante precedenti prescrizioni già impartite. Il servizio Igiene pubblica dell’Asp di Catania ha contestato gravi carenze igienico-sanitarie e la mancanza di registrazione sanitaria, mentre lo Spresal ha rilevato impianti elettrici non a norma, attrezzature prive di dispositivi di protezione e assenza di presidi antincendio. In un altro esercizio è stato sospeso il deposito: la carne veniva conservata in un locale sporco, a terra e vicino a detersivi anche corrosivi. L’Ispettorato del Lavoro ha inoltre individuato due lavoratori in nero, disponendo la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione. Complessivamente sono stati sequestrati e avviati alla distruzione circa 290 chili di alimenti tra carne, ortofrutta e prodotti ittici non tracciati o non idonei al consumo.