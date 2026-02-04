Federterziario, Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa, annuncia la costituzione del nuovo Comitato Tecnico Scientifico, organismo nato con l’obiettivo di rafforzare l’attività di studio e analisi delle normative che incidono concretamente sulla vita delle micro, piccole e medie imprese.

All’interno del Comitato è stato nominato componente, con delega alla prevenzione della crisi d’impresa e alle ristrutturazioni aziendali, l’avvocato Antonio Giulio Alagna, professionista con competenze specialistiche nella gestione delle situazioni di difficoltà aziendale e negli strumenti di risanamento.

Il Comitato riunisce professionalità multidisciplinari – dal diritto del lavoro agli aspetti contributivi, previdenziali ed economico-finanziari – e avrà una funzione strategica di supporto alla Confederazione sia nell’azione di rappresentanza presso i tavoli istituzionali sia nello sviluppo di servizi sempre più mirati a favore delle imprese associate.

Prevenzione della crisi e nuove strategie di rilancio

La delega affidata all’Avv. Alagna sarà orientata alla diffusione di una cultura della prevenzione della crisi, promuovendo strumenti informativi e operativi capaci di intercettare tempestivamente i segnali di difficoltà e accompagnare le aziende nei percorsi di riorganizzazione e rilancio, anche alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

«Abbiamo deciso di costituire questo Comitato tecnico-scientifico all’interno del quale è presente anche l’Avvocato Antonio Giulio Alagna, nostro riferimento per tutto ciò che riguarda la crisi d’impresa», dichiara il Dott. Alessandro Franco, Segretario Generale di Federterziario. «Riteniamo che questo organismo possa dare un contributo concreto alla Confederazione su temi particolarmente sentiti dalle imprese, dal lavoro alla gestione delle situazioni di difficoltà aziendale, offrendo strumenti sempre più efficaci di prevenzione e rilancio».

«L’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico nasce dall’esigenza di dotare la Confederazione di uno strumento stabile di studio e analisi delle principali normative che impattano sul tessuto produttivo», dichiara l’Avv. Emanuela D’Aversa, Responsabile Unico Relazioni Industriali Federterziario. «La prevenzione della crisi rappresenta oggi una leva strategica per accompagnare le aziende prima che le difficoltà diventino strutturali».

Il ruolo di Federterziario

«Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento alla Dirigenza nazionale di Federterziario per la fiducia accordatami», afferma l’Avv. Antonio Giulio Alagna. «Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con l’impegno a mettere le mie competenze al servizio dei processi di rilancio e consolidamento delle piccole e medie imprese. Il Codice della crisi rappresenta un’opportunità concreta per intercettare tempestivamente le difficoltà, prevenire l’aggravarsi delle situazioni critiche e accompagnare le aziende in percorsi di risanamento sostenibili».

Federterziario è una confederazione datoriale che opera da circa 30 anni in Italia e rappresenta prevalentemente la micro e piccola impresa. Con circa 80 mila imprese iscritte su tutto il territorio nazionale, presenta una natura trasversale e dispone di 13 contratti collettivi nazionali attivi e numerosi strumenti bilaterali a supporto delle imprese.

Con questa nuova struttura, Federterziario conferma il proprio impegno a favore delle imprese del terziario e dei servizi, consolidando strumenti di accompagnamento, consulenza e tutela in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

Profilo professionale dell’avvocato Antonio Giulio Alagna

L’avvocato Antonio Giulio Alagna è delegato alle relazioni industriali per la Regione Siciliana e Presidente provinciale di Trapani di Federterziario, è specializzato nelle tematiche di crisi d’impresa, risanamento e ristrutturazioni aziendali. È riconosciuto tra i professionisti di riferimento del settore ed è stato inserito nella classifica “Top 50” in Crisi d’Impresa, dalla rivista “Le Fonti Legal”. È Accademico Formatore e per il 2025 è stato docente del Master abilitante per l’iscrizione all’Albo dei Gestori della Crisi d’Impresa, promosso dall’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in convenzione con Università Bocconi. Ha svolto attività di formazione sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per i manager della ATS Lombardia.

Nell’ambito del Master di II livello dell’Università di Bergamo “Crisi d’Impresa e Ristrutturazioni Aziendali”, ha realizzato un progetto di ricerca dal titolo “Composizione negoziata della crisi e contrattazione decentrata. Strumenti solutori per il mantenimento del livello occupazionale”. Lo Studio legale Alagna è stato inserito per gli anni 2023, 2024 e 2025 tra “Gli Studi legali dell’anno” nell’area Crisi e risanamento d’impresa, nell’indagine nazionale condotta da Il Sole 24 Ore – Statista. È inoltre Professional Partner de Il Sole 24 Ore ed è pubblicista e autore per Il Sole 24 Ore, Wolters Kluwer e Altalex.