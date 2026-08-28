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Federico Cinà da da applausi: il palermitano vola nel tabellone principale degli US Open

28/08/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Federico Cinà conquista il tabellone principale degli US Open 2026. Il 19enne palermitano ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni battendo in rimonta il cinese Yunchaokete Bu, numero 124 del mondo e undicesima testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-5. Una vittoria costruita soprattutto sulla capacità di reagire dopo un primo set perso. Cinà ha infatti dovuto inseguire fin dall’inizio, ma ha cambiato passo nel secondo parziale, trovando maggiore continuità e riuscendo a portare la partita al terzo. Qui il siciliano ha completato la rimonta, chiudendo 7-5 e staccando il pass per il main draw dello Slam newyorkese.

Tre partite, tre vittorie

Il percorso di Cinà nelle qualificazioni è stato particolarmente significativo anche per il modo in cui sono arrivate le vittorie. Il primo turno contro Luca Nardi si è concluso con il ritiro dell’azzurro sul punteggio di 6-4, 3-0 in favore di Cinà. Nel secondo turno il palermitano ha invece dovuto lottare fino alla fine contro il boliviano Hugo Dellien, superato 6-3, 5-7, 7-5.

Nel turno decisivo è arrivata quindi la vittoria più pesante: 3-6, 6-4, 7-5 contro Bu. Tre successi che portano a 3-0 il bilancio di Cinà a New York e gli consentono di raggiungere per la seconda volta in carriera il tabellone principale di uno Slam dopo il Roland Garros disputato a maggio. A Parigi il siciliano aveva superato le qualificazioni battendo in rimonta il canadese Alexis Galarneau.

Dal debutto ATP alla seconda qualificazione Slam

Quello di New York è un altro passo nella crescita di un giocatore che ha già assaggiato palcoscenici importanti. Nel 2026 Cinà ha raggiunto, tra gli altri risultati, la semifinale del Challenger di Bratislava, i quarti a Tunisi e il secondo turno a Wimbledon. Ha inoltre disputato il Masters 1000 di Madrid, dove è entrato nel tabellone principale grazie a una wild card. Il palermitano, classe 2007, ha raggiunto nel luglio 2026 il suo best ranking ATP al numero 174; le statistiche aggiornate lo collocano ora intorno alla 181ª posizione mondiale.

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