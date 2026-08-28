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Federico Cinà conquista il tabellone principale degli US Open 2026. Il 19enne palermitano ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni battendo in rimonta il cinese Yunchaokete Bu, numero 124 del mondo e undicesima testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-5. Una vittoria costruita soprattutto sulla capacità di reagire dopo un primo set perso. Cinà ha infatti dovuto inseguire fin dall’inizio, ma ha cambiato passo nel secondo parziale, trovando maggiore continuità e riuscendo a portare la partita al terzo. Qui il siciliano ha completato la rimonta, chiudendo 7-5 e staccando il pass per il main draw dello Slam newyorkese.

Tre partite, tre vittorie

Il percorso di Cinà nelle qualificazioni è stato particolarmente significativo anche per il modo in cui sono arrivate le vittorie. Il primo turno contro Luca Nardi si è concluso con il ritiro dell’azzurro sul punteggio di 6-4, 3-0 in favore di Cinà. Nel secondo turno il palermitano ha invece dovuto lottare fino alla fine contro il boliviano Hugo Dellien, superato 6-3, 5-7, 7-5.

Nel turno decisivo è arrivata quindi la vittoria più pesante: 3-6, 6-4, 7-5 contro Bu. Tre successi che portano a 3-0 il bilancio di Cinà a New York e gli consentono di raggiungere per la seconda volta in carriera il tabellone principale di uno Slam dopo il Roland Garros disputato a maggio. A Parigi il siciliano aveva superato le qualificazioni battendo in rimonta il canadese Alexis Galarneau.

Dal debutto ATP alla seconda qualificazione Slam

Quello di New York è un altro passo nella crescita di un giocatore che ha già assaggiato palcoscenici importanti. Nel 2026 Cinà ha raggiunto, tra gli altri risultati, la semifinale del Challenger di Bratislava, i quarti a Tunisi e il secondo turno a Wimbledon. Ha inoltre disputato il Masters 1000 di Madrid, dove è entrato nel tabellone principale grazie a una wild card. Il palermitano, classe 2007, ha raggiunto nel luglio 2026 il suo best ranking ATP al numero 174; le statistiche aggiornate lo collocano ora intorno alla 181ª posizione mondiale.