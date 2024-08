Favignana: occupano abusivamente la spiaggia con lettini, sdraio e ombrelloni. Multe per 1000 euro

Attrezzature da spiaggia, tra cui ombrelloni, lettini, sdraio e basi in cemento. Tutto è stato sequestrato dai militari dell’ufficio locale marittimo dell’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi. Domenica mattina – dopo precedenti appostamenti – la guardia costiera dell’Isola ha controllato dei noleggiatori, accertando l’occupazione abusiva della spiaggia con ombrelloni, lettini e sdraio, che erano già posizionati vicino alla battigia, ma in assenza di clienti. Secondo la guardia costiera, si tratterebbe di un’illecita occupazione di spazi demaniali, che invece devono essere lasciati liberi, in favore delle persone bagnanti e di quelle utenti del mare.

Oltre al sequestro delle attrezzature – che ha restituito alla collettività oltre 50 metri quadrati di spiaggia – l’ufficio marittimo ha ordinato la chiusura temporanea di due stabilimenti balneari dell’Isola, perché i rispettivi titolari – ai quali sono state fatte multe per oltre 1000 euro – non avevano assicurato il servizio di assistenza alle persone bagnanti e non erano presenti bagnino, imbarcazione di salvataggio e torretta di avvistamento.