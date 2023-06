Favara, c’è un indagato per i due anziani morti carbonizzati in un incidente

C’è un indagato per la morte dei due anziani vittime di un incidente lungo la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del bivio per Favara (nell’Agrigentino) avvenuto ieri. A finire iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale è l’uomo che era alla guida di una Audi A3 che avrebbe tamponato la Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano il 75enne Giuseppe Nobile e la sua compagna Calogera Stella di 70 anni, entrambi di Favara. Dopo l’impatto, l’auto ha presto fuoco e i due sono morti carbonizzati. Le indagini, svolte sul campo dai carabinieri, sono coordinate dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella e dalla sostituta Gloria Andreoli.